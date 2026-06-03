A região Sudeste terá tempo de temperaturas amenas para a quinta-feira (4). As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com 28.1°C, e Nova Aurora com 27.5°C. Já as mais frias incluem Gameleira de Goiás com 13.8°C e Leopoldo de Bulhões com 13.9°C.A umidade média na região será de 61.64%, com destaque para Orizona e Três Ranchos, que registrarão 74.0%. A probabilidade de tempo com chuva na região é baixa, com índice médio de 23%. As cidades de Davinópolis e Três Ranchos apresentam as maiores probabilidades, ambas com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.1°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 26.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.1°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 26.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 26.3°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 27.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 27.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 26.9°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 27.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 27.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 26.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 27.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 27.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 26.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.