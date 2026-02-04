A região Sudeste na quinta-feira (5) terá grande chance de chuva, marcando o tempo para a data. As cidades mais quentes do dia serão Cristianópolis com 27.9°C, São Miguel do Passa Quatro também com 27.9°C e Palmelo com 27.2°C. Para as menores temperaturas, Anhanguera registrará 18.0°C e Cumari terá 19.3°C.A umidade média na região ficará em 90.27%, com cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba atingindo 95.0% de umidade. A probabilidade de chuva é destacada em Silvânia e Vianópolis, ambas com 85.0% de chance durante o dia, indicando um tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 23.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Corumbaíba: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Cristianópolis: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cumari: máxima 25.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Davinópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Ipameri: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Orizona: máxima 25.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Palmelo: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pires do Rio: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Silvânia: máxima 24.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Três Ranchos: máxima 25.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Urutaí: máxima 27.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 24.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.