A região Sudeste, na quinta-feira (5), terá grande chance de chuva, marcando o tempo. As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com 29.8°C, Nova Aurora, com 29.4°C, e Anhanguera, com 29.3°C. Já as cidades com o tempo mais frio serão Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com mínimas de 18.8°C.A umidade média na região será de 77.36%, com Anhanguera apresentando um pico de 90.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 27.05%, mas em cidades como Anhanguera e Corumbaíba, a chance de chuva é de 95.0% e 75.0%, respectivamente, com Cumari também atingindo 55.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 55.0%Cristianópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Cumari: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Orizona: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Palmelo: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.