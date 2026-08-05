A região Sudeste terá um dia de predomínio de sol nesta quinta-feira (6), com marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Os termômetros registram picos de calor em Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com máxima de 32,4°C, seguidas de perto por Anhanguera, que atinge 32,3°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia reservam temperaturas mais amenas, com destaque para Palmelo, que apresenta a menor mínima da região, de 15,0°C, e Anhanguera, com 15,1°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 42,61%, sendo que o município de Anhanguera registra o maior percentual, alcançando 60,0%, seguido por Três Ranchos, com 57,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a média regional é de apenas 5,0%, o que reflete a baixa expectativa de instabilidade. Apesar disso, as maiores chances do período concentram-se em Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba e Cumari, todas com probabilidade estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 32,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 31,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 32,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 31,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 31,7°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 31,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Gameleira de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 31,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ipameri: máxima 31,8°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 32,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 31,1°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 30,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palmelo: máxima 32,1°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 32,1°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 30,9°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 31,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 32,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 30,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.