A região Sudeste terá um tempo sem grande chance de chuva para a quinta-feira (7). As temperaturas máximas na região alcançam 30.7°C em Corumbaíba, 30.6°C em Anhanguera e 30.2°C em Nova Aurora, enquanto as mínimas serão de 17.4°C em Gameleira de Goiás e 17.5°C em Silvânia.A umidade média na região será de 63.95%, com os maiores índices registrados em Campo Alegre de Goiás (76.0%), Davinópolis (75.0%) e Orizona (75.0%). A probabilidade média de chuva é de 3.18%, com os maiores índices em Catalão (15.0%), Davinópolis (15.0%) e Gameleira de Goiás (10.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 30.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 30.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 29.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.