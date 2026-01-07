A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para a quinta-feira (8). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 29.0°C, seguidas por Pires do Rio, com 28.9°C. As mínimas do tempo serão observadas em Anhanguera, com 16.4°C, e Silvânia, com 17.3°C.A umidade média na região é de 74.41%, com Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões registrando os maiores índices noturnos, ambos com 84.0%. A probabilidade de chuva é de 19.66% em média, mas cidades como Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões se destacam com 65.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 19.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 26.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 19.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 26.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.