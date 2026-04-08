A região Sudeste terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (9). As temperaturas máximas serão de 29.2°C em Corumbaíba, 29.0°C em Anhanguera e 28.7°C em Cumari. As temperaturas mínimas ficarão em 18.2°C em Gameleira de Goiás e 18.3°C em Leopoldo de Bulhões.A umidade média na região será de 81.68%. Anhanguera registrará umidade de 93.0%, Santa Cruz de Goiás, 92.0%, e Davinópolis, 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 47.16%, com Davinópolis, Ipameri e Palmelo apresentando 90.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Goiandira: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Nova Aurora: máxima 28.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Silvânia: máxima 26.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 26.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.