A região Sudeste terá um tempo predominantemente estável, com temperaturas amenas a quentes e baixa probabilidade de chuva para a quinta-feira (9). As cidades mais quentes serão Pires do Rio e Anhanguera, ambas com máxima de 29.4°C, e Corumbaíba, com 29.3°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 12.3°C, e Davinópolis, com 12.5°C.A umidade relativa do ar apresentará níveis moderados na região, com a umidade noturna atingindo até 74.0% em Anhanguera e 73.0% em Três Ranchos. A probabilidade de chuva se manterá baixa em toda a região, com os maiores índices registrados em cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 28.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 29.3°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 28.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 28.7°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.0°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 12.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 28.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.1°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 29.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 29.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 29.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.