A região Sudeste registrará um sábado (1) de tempo firme, sem expectativa de chuva e com marcas térmicas amenas. O calor ganha força em Corumbaíba, que deve registrar a máxima de 30,1°C, seguida por Nova Aurora e Palmelo, ambas com máximas de 29,8°C. Já os menores índices de temperatura devem ocorrer em Davinópolis e Gameleira de Goiás, onde a mínima prevista é de 15,2°C.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 47,84%, sendo que os índices mais elevados devem ser registrados em Três Ranchos e Anhanguera, com 62,0%, seguidas por Davinópolis, com 61,0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média para a região é de 0,0%, indicando a ausência total de precipitações em cidades como Campo Alegre de Goiás e Catalão.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29,6°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 28,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 30,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 29,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 28,7°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 27,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 28,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 29,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 29,8°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 28,5°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 27,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 29,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 29,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 28,7°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 28,0°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 29,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 28,4°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.