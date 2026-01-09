A região Sudeste, para sábado (10), terá um tempo com temperaturas amenas a mornas durante o dia. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com máxima de 30.2°C, e Cristianópolis, com 30.0°C. Já as cidades com mínimas mais baixas serão Anhanguera, registrando 16.6°C, e Silvânia, com 17.8°C.A umidade média na região será de 68.48%. Quanto à probabilidade de chuva, os índices são baixos, com destaque para Corumbaíba e Nova Aurora, que apresentam 15.0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 30.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 30.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.