A região Sudeste apresenta uma grande chance de chuva para o sábado (11). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Corumbaíba com 30.6°C, Nova Aurora com 29.9°C e Anhanguera com 29.8°C. Já as menores temperaturas mínimas são esperadas em Gameleira de Goiás e Vianópolis, ambas com 18.4°C.\nA umidade média na região será de 74.02%, com Gameleira de Goiás, Silvânia e Vianópolis apresentando os maiores índices, chegando a 88.0% durante a noite. A probabilidade de chuva média é de 21.7%, mas algumas cidades como Três Ranchos, Goiandira e Catalão possuem altas chances de chuva, atingindo 80.0%, 70.0% e 65.0%, respectivamente, especialmente no período noturno.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nCampo Alegre de Goiás: Máx 28.0°C, Mín 19.1°C, Umidade dia 65.0%, Umidade noite 85.0%, Prob. chuva dia 15.0%, Prob. chuva noite 10.0%