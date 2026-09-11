A região Sudeste apresenta, neste sábado (12), um panorama de céu aberto e firmeza atmosférica, registrando marcas térmicas gerais que giram em torno de 20,09°C na média mínima e alcançam até 33,91°C na média máxima. No topo das temperaturas do dia, Pires do Rio desponta como o local mais quente, atingindo máxima de 35,0°C, seguida de perto por Palmelo, com 34,9°C, e Santa Cruz de Goiás, que registra 34,7°C. Já os menores índices nos termômetros se concentram em Gameleira de Goiás, onde a mínima prevista cai para 18,7°C, e Silvânia, que aponta mínima de 18,8°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média regional fica estabelecida em 48,43%, com os maiores percentuais concentrados em Corumbaíba e Três Ranchos, ambas alcançando 64,0% de umidade. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média para a região é muito baixa, de apenas 6,59%. Mesmo nos pontos com maior probabilidade de ocorrência de precipitações, como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, o índice não ultrapassa os 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 33,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 34,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 34,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 33,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 33,8°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 33,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 34,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 32,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 34,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 34,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 33,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 34,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 35,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 33,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 33,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 34,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 33,3°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.