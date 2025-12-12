A região Sudeste terá grande chance de chuva no sábado (13). As temperaturas máximas alcançarão 30.5°C em Corumbaíba e Nova Aurora, com Gameleira de Goiás registrando 29.9°C. As mínimas do tempo serão mais baixas em Anhanguera, com 18.9°C, e em Cumari, com 20.2°C.A umidade média do tempo será de 81.57%, com a cidade de Silvânia podendo atingir 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 58.3%, mas cidades como Catalão, Corumbaíba e Cristianópolis têm probabilidade de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Catalão: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Corumbaíba: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Cumari: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Ipameri: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Palmelo: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Pires do Rio: máxima 28.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Urutaí: máxima 28.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Vianópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.