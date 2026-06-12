A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para o tempo de sábado (13). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Pires do Rio, com máxima de 28.6°C, Palmelo com 28.4°C e Urutaí com 28.4°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Davinópolis, marcando 16.6°C, e Gameleira de Goiás, com 16.7°C.A umidade média na região será de 79.59%. Os maiores índices de umidade serão observados em Davinópolis, com 91.0%, Corumbaíba com 90.0% e Cumari também com 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.11%, porém, cidades como Corumbaíba terão uma probabilidade de 90.0%, seguida por Catalão com 70.0% e Campo Alegre de Goiás com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 26.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Corumbaíba: máxima 27.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Cristianópolis: máxima 27.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Cumari: máxima 27.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Davinópolis: máxima 26.9°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 27.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 28.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 28.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 27.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Ouvidor: máxima 26.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Palmelo: máxima 28.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Pires do Rio: máxima 28.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Silvânia: máxima 27.8°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Três Ranchos: máxima 26.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 28.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 27.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.