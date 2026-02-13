A região Sudeste terá um tempo predominantemente ameno a quente no sábado (14), com as temperaturas máximas variando nas cidades. As localidades mais quentes incluem Corumbaíba, que registrará 30.4°C, Anhanguera, com 30.1°C, e Nova Aurora, atingindo 29.9°C. Em contraste, as temperaturas mínimas do tempo serão observadas em Gameleira de Goiás, com 18.4°C, e Silvânia, com 18.6°C.A umidade do tempo na região Sudeste apresentará uma média de 72.32%. Cidades como Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia podem registrar umidade de 85.0%. A probabilidade de chuva é baixa em geral, com a média regional em 10.11%. As cidades com maior chance de chuva são Corumbaíba, Cristianópolis e Cumari, todas com 25.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 29.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.