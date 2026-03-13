A região Sudeste apresenta um tempo de grande chance de chuva para o sábado (14). As cidades mais quentes esperam máximas de 25.5°C em Três Ranchos e Anhanguera, e 25.4°C em Corumbaíba. Já as mais frias serão Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com mínimas de 18.7°C.A umidade média na região está em 88.52%, com picos de 97.0% em Anhanguera, e 96.0% em Silvânia e Vianópolis. A probabilidade média de chuva é de 48.07%, porém, algumas cidades como Davinópolis, com 90.0%, Gameleira de Goiás, com 80.0%, e Orizona, com 75.0%, indicam grande chance de chuva durante o período. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 25.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 24.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 25.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 25.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Ipameri: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 25.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Orizona: máxima 25.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 25.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Palmelo: máxima 24.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 25.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 25.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Urutaí: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Vianópolis: máxima 25.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.