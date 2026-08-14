A região Sudeste, neste sábado (15), experimentará um dia de sol firme e sem previsão de instabilidades, apresentando calor intenso em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices de temperatura do dia, destacam-se Corumbaíba e Anhanguera, ambos com máxima de 34,5°C, seguidos por Nova Aurora, que deve alcançar 34,3°C. Por outro lado, o amanhecer e as madrugadas serão ligeiramente mais amenos, com Anhanguera anotando a mínima mais baixa de 17,0°C, enquanto Nova Aurora deve registrar 17,1°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional ficará em torno de 34,07%, com os maiores índices concentrados em Anhanguera, que alcançará 48,0%, e em Três Ranchos, com 47,0%. A probabilidade média de chuva para o território é muito baixa, estimada em apenas 0,34%. No entanto, as maiores chances de ocorrência de precipitação, embora ainda discretas, estão previstas para Corumbaíba e Ipameri, onde a probabilidade atinge 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,5°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 33,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 34,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 33,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 33,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 32,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 33,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 34,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 33,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 32,6°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 34,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 33,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 32,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 33,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 34,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 32,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.