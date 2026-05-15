A região Sudeste terá como característica principal tempo com temperaturas elevadas no sábado (16), com máximas atingindo 30.2°C. As cidades mais quentes serão Corumbaíba, Pires do Rio e Anhanguera, todas com 30.2°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Davinópolis, com 18.3°C, e Gameleira de Goiás, com 18.4°C.\nA umidade média na região será de 67.57%, não indicando baixa umidade. A probabilidade média de chuva é de 11.25% para a região, sendo que Corumbaíba apresenta a maior probabilidade, com 35.0% de chance de chuva.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 30.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%\nCampo Alegre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%