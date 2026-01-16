A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para o tempo de sábado (17). As cidades mais quentes incluem Cristianópolis com máxima de 31.7°C, São Miguel do Passa Quatro também com 31.7°C e Urutaí atingindo 31.3°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Anhanguera, com 17.9°C, e Gameleira de Goiás, com 18.6°C.A umidade média na região é de 68.36%, com Gameleira de Goiás, Ipameri e Leopoldo de Bulhões registrando os maiores índices, todos em 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 25.34%, mas algumas localidades indicam maior possibilidade, como Catalão, Cumari e Goiandira, que têm 75.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Corumbaíba: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Cristianópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Ipameri: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Orizona: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Palmelo: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Pires do Rio: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Silvânia: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Três Ranchos: máxima 29.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Urutaí: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.