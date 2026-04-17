A região Sudeste terá um tempo com altas temperaturas para sábado (18), com máximas que alcançam 30.7°C em Corumbaíba, 30.1°C em Nova Aurora e 30.0°C em Anhanguera. As cidades mais frias serão Gameleira de Goiás, com mínima de 17.2°C, e Leopoldo de Bulhões, com 17.4°C.A umidade média na região será de 64.36%, com os maiores índices noturnos em Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Três Ranchos, atingindo 78.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 1.59%, e os maiores índices de 15.0% são esperados em Leopoldo de Bulhões, São Miguel do Passa Quatro e Silvânia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 29.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 29.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 29.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 30.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 29.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.