A região Sudeste terá um sábado (18) marcado pelo predomínio de sol e ausência de nuvens, apresentando picos de calor concentrados em algumas localidades. Os termômetros devem registrar as marcas mais elevadas nas cidades de Corumbaíba, com máxima de 27,1°C, Anhanguera, com 26,8°C, e Nova Aurora, que chega a 26,7°C. Por outro lado, o frio se destaca em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, municípios que registram a menor mínima do dia, com 12,7°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 55,43% na região, com os índices mais elevados concentrados em Campo Alegre de Goiás, que atinge 68,0%, além de Davinópolis e Orizona, ambas registrando 66,0%. A probabilidade de chuva para o período é de 0,0% em média, confirmando a perspectiva de tempo seco e sem precipitações para todas as áreas monitoradas.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26,8°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24,0°C, mínima 13,1°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 25,0°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 27,1°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 26,1°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 25,8°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 24,5°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 25,4°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 25,9°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 26,1°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24,6°C, mínima 12,7°C | sensação térmica máx 24,7°C | sensação térmica mín 11,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 26,7°C, mínima 13,8°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 25,4°C, mínima 13,2°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 24,7°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 26,7°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 26,4°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26,7°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 25,6°C, mínima 12,9°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25,7°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 25,3°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 26,5°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 25,2°C, mínima 12,8°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.