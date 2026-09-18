A região Sudeste terá um sábado (19) marcado por sol constante e ausência de instabilidades significativas, propiciando marcas elevadas nos termômetros. Os maiores registros de calor devem ocorrer em Corumbaíba, com máxima de 33,9°C, seguida por Anhanguera, com 33,8°C, e Nova Aurora, que deve alcançar 33,5°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas da jornada serão registradas em Gameleira de Goiás e Silvânia, onde os termômetros marcam 19,0°C e 19,2°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período é de 46,84%, sendo que os índices mais expressivos devem se concentrar em Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com 57,0%. Já a probabilidade de chuva na região é considerada muito baixa, com média de apenas 0,68%. Os maiores índices probabilísticos de precipitação são de 5,0%, previstos de forma localizada para Cristianópolis, Nova Aurora e Orizona.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 32,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 33,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 33,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Cumari: máxima 32,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 31,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Orizona: máxima 32,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 31,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 33,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 33,2°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 32,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 32,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Urutaí: máxima 33,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 31,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.