A região Sudeste para sábado (2) apresentará um tempo com temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Anhanguera, com máxima de 30.9°C, Corumbaíba, com 30.8°C, e Nova Aurora, com 30.6°C. As mínimas do tempo serão registradas em Vianópolis (17.8°C) e Davinópolis (18.0°C).A umidade média na região será de 66.05%, com os maiores índices de umidade noturna em Anhanguera (79.0%), Pires do Rio (78.0%) e Cumari (77.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 9.2%. As cidades com maior probabilidade, atingindo 10.0%, incluem Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 29.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 30.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 29.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.