A região Sudeste terá grande chance de chuva no sábado (20). As cidades mais quentes serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 29.0°C, seguidas por Orizona, com 28.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 17.4°C, e Cumari, com 18.7°C.A umidade média na região será de 81.11%, com os maiores índices, de 93.0%, em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões. A probabilidade média de chuva para a região é de 43.64%, mas o tempo será chuvoso em diversas localidades. Cristianópolis, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, por exemplo, preveem 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Corumbaíba: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Cristianópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cumari: máxima 26.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Davinópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiandira: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Ipameri: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Aurora: máxima 27.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Orizona: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ouvidor: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Palmelo: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Pires do Rio: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Silvânia: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Três Ranchos: máxima 26.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Urutaí: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 27.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.