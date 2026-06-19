A região Sudeste terá um tempo predominantemente estável para sábado (20), sem grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade, características que não se enquadram nos critérios de destaque. As cidades mais quentes incluem Pires do Rio, com máxima de 28.3°C, Palmelo, com 28.2°C, e Urutaí, também com 28.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Davinópolis, com 14.8°C, e Campo Alegre de Goiás, com 15.2°C.A umidade média na região será de 67.48%, com Anhanguera registrando um dos maiores índices de umidade, alcançando 83.0%. A probabilidade média de chuva para a região Sudeste amanhã é baixa, ficando em 6.93%. Cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba mostram probabilidades de chuva de 10.0% cada, que são os maiores índices.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 26.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 27.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 26.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 26.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 26.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.