A região Sudeste terá uma grande chance de chuva para o tempo de sábado, 21. As cidades com as temperaturas mais elevadas incluem Corumbaíba, com máxima de 28.4°C, Anhanguera, com 28.3°C, e Cumari, atingindo 28.0°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Leopoldo de Bulhões e Vianópolis, ambas com mínimas de 18.8°C.A umidade média na região será de 84.48%. Em relação à precipitação, as maiores probabilidades de chuva estão previstas para Orizona, com 95.0%, Silvânia, com 80.0%, e Três Ranchos, também com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Catalão: máxima 27.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cristianópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Cumari: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 27.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Goiandira: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 27.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Nova Aurora: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 26.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Ouvidor: máxima 27.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Palmelo: máxima 27.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 27.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Silvânia: máxima 25.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Urutaí: máxima 26.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Vianópolis: máxima 25.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.