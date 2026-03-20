A região Sudeste apresentará grande chance de chuva neste sábado (21). As cidades com as temperaturas máximas mais altas serão Corumbaíba com 28.6°C, Santa Cruz de Goiás com 28.4°C e Anhanguera com 28.2°C. As menores temperaturas serão registradas em Gameleira de Goiás com 18.3°C e Leopoldo de Bulhões com 18.3°C.A umidade do tempo na região ficará em média de 84.23%, com Vianópolis atingindo até 94.0% e Cristianópolis 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região será de 52.27%, contudo, locais como Palmelo terão 95.0% de chance de chuva, seguidos por Urutaí com 85.0% e Corumbaíba com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Catalão: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Corumbaíba: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 27.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Cumari: máxima 27.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Goiandira: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Ipameri: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Orizona: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 27.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Palmelo: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Pires do Rio: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Silvânia: máxima 26.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 27.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.