A região Sudeste terá tempo com temperaturas amenas para o sábado (23). As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com 26.7°C, seguidas por Nova Aurora com máxima de 26.3°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Campo Alegre de Goiás, com 17.0°C, e Davinópolis, que terá 17.1°C.A umidade média na região Sudeste ficará em 78.02%, com o tempo mais úmido em Campo Alegre de Goiás, que pode atingir 89.0% à noite. As probabilidades de chuva são baixas, com média regional de 13.07%. As maiores chances de chuva, de 35.0%, são esperadas para Palmelo e Santa Cruz de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 24.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 26.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 24.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 25.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Davinópolis: máxima 24.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 25.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 25.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 23.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 26.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 25.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 24.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 25.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 25.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 24.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 25.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 25.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 24.4°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.