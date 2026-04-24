A região Sudeste apresentará tempo predominantemente firme no sábado (25). As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com 30.4°C, Anhanguera, com 30.0°C, e Nova Aurora, com 29.7°C. As mais frias serão Davinópolis, com 17.3°C, e Vianópolis, com 17.3°C.A umidade média na região será de 61.11%, com Três Ranchos registrando os maiores índices de até 76.0%. A probabilidade média de chuva é de 2.61%, sendo Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba e Gameleira de Goiás as cidades com as maiores probabilidades, atingindo 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 29.7°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 28.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 28.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 29.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 29.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 28.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.