A região Sudeste terá um sábado (25) ensolarado e sem expectativa de mudanças bruscas nas condições do tempo. Entre os destaques de calor, os termômetros chegam a máximas de 28,9°C em Gameleira de Goiás e Silvânia, seguidas de perto por Palmelo, com 28,8°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas serão registradas em Davinópolis, com mínima de 15,1°C, e Ipameri, que apresentará mínima de 15,5°C.A média de umidade relativa do ar para a região deve se situar em 63,43%, sendo que os percentuais mais elevados de até 81,0% devem ocorrer em Três Ranchos e Anhanguera. No que diz respeito às precipitações, a probabilidade média de chuva no território é de apenas 5,0%, alcançando no máximo 25,0% nas cidades de Corumbaíba, Cumari e Nova Aurora.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26,8°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 26,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 27,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 28,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 26,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 26,2°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 26,8°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 27,9°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 27,8°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 28,4°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 25,6°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 28,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 28,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 28,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 25,8°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 28,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 28,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.