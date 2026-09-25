A região Sudeste registrará no sábado (26) um dia com predomínio de sol e pouca variação nas condições do tempo, apresentando marcas elevadas nos termômetros. As temperaturas mais altas devem se concentrar em Anhanguera, com máxima de 36,5°C, seguida por Corumbaíba, que chega a 35,9°C, e Nova Aurora, com 35,6°C. Em contrapartida, as mínimas mais baixas ocorrem em Gameleira de Goiás e Silvânia, onde os termômetros registram 20,8°C.A média da umidade relativa do ar para o período é de 49,0%, sendo que os maiores índices serão observados em Gameleira de Goiás, com 66,0%, e em Silvânia, que alcança 65,0%. Já a probabilidade média de chuva na região é de apenas 4,2%, sendo que Leopoldo de Bulhões e Ouvidor apresentam as maiores chances de precipitação, registrando 15,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 36,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 34,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 35,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cristianópolis: máxima 33,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cumari: máxima 35,3°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 34,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 35,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 35,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 35,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 33,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 34,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 35,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 34,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 32,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 35,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 35,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 32,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.