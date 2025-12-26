A região Sudeste no sábado (27) terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades mais quentes incluem Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 36.8°C, e Palmelo, com 36.1°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas serão Anhanguera, com 18.5°C, e Cumari, marcando 19.9°C.A umidade do tempo na região apresenta uma média de 61.91%, com Campo Alegre de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 84.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 27.95%, mas algumas cidades como Catalão, Cumari e Goiandira indicam uma alta probabilidade de 75.0% de chuva durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 32.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Corumbaíba: máxima 34.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Cristianópolis: máxima 36.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 32.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 33.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 32.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Ipameri: máxima 33.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 33.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 34.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 34.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Ouvidor: máxima 32.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Palmelo: máxima 36.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Pires do Rio: máxima 35.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 36.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Silvânia: máxima 33.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 36.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Três Ranchos: máxima 32.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Urutaí: máxima 35.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.