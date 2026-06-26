A região Sudeste, para sábado (27), terá predomínio de tempo firme. As temperaturas máximas alcançarão 28.6°C em Corumbaíba, 28.4°C em Nova Aurora e 28.3°C em Anhanguera. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Gameleira de Goiás e Vianópolis, ambas com 15.6°C.A umidade média na região será de 67.8%, com Anhanguera registrando os maiores índices, chegando a 82.0% à noite. A probabilidade média de chuva é de 5.11%, com as cidades de Corumbaíba, Cumari, Nova Aurora, Anhanguera, Orizona e Pires do Rio apresentando os maiores percentuais, com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 26.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 28.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 27.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.4°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 26.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 27.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 28.4°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 27.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 27.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 28.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.