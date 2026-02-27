A região Sudeste para sábado (28) terá um tempo marcado por temperaturas amenas. Corumbaíba se destacará como a cidade mais quente, com máxima de 28.8°C, seguida por Anhanguera com 28.6°C e Nova Aurora com 28.2°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 17.8°C.A umidade do tempo na região Sudeste será elevada, com uma média de 82.05%. Cidades como Leopoldo de Bulhões e Silvânia registrarão umidade de 94.0%, e Gameleira de Goiás, 93.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional fica em 27.73%, com Palmelo apresentando o maior índice, de 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Catalão: máxima 27.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Nova Aurora: máxima 28.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 27.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Pires do Rio: máxima 27.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 26.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 27.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Urutaí: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 27.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.