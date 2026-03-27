A região Sudeste terá tempo com temperaturas amenas no sábado (28). As cidades mais quentes serão Corumbaíba, com máxima de 28.7°C, Anhanguera, com 28.5°C, e Santa Cruz de Goiás, registrando 28.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Gameleira de Goiás, com mínima de 16.3°C, e Silvânia, com 16.4°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 71.45%, com Gameleira de Goiás, Orizona e Anhanguera apresentando as maiores umidades, todas com 83.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 34%. No entanto, cidades como Davinópolis, Gameleira de Goiás e Vianópolis registram as maiores probabilidades locais de chuva, com 5.0% em cada uma.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.6°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.3°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 27.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 27.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 26.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.3°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.