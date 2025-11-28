A região Sudeste terá grande chance de chuva no tempo para sábado (29). As cidades mais quentes incluem Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 34.8°C, e Corumbaíba com 34.2°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com mínima de 19.3°C, e Vianópolis, com 20.2°C.A umidade média na região é de 55.41%, com probabilidade média de chuva de 18.52%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas em Pires do Rio e Urutaí, ambas com 75.0%, e Cristianópolis com 70.0%. A umidade mais alta será em Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia, todas com 78.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 22.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Catalão: máxima 33.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 34.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 34.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Cumari: máxima 33.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 32.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 33.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 32.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 34.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 33.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Ouvidor: máxima 33.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 34.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Pires do Rio: máxima 33.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Silvânia: máxima 29.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 34.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Três Ranchos: máxima 33.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 33.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.