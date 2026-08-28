A região Sudeste terá um sábado (29) ensolarado e de calor intenso, caracterizado pelo predomínio de céu aberto e sem previsão de chuva significativa. Entre as localidades que devem registrar as temperaturas mais elevadas, destacam-se Corumbaíba e Anhanguera, ambas com máxima prevista de 34,8°C, acompanhadas por Nova Aurora, que deve atingir 34,7°C. Em contrapartida, as menores temperaturas da rodada ocorrem em Davinópolis e Anhanguera, onde as mínimas podem cair para 21,0°C.O índice médio de umidade relativa do ar para a região está estimado em 48,25%, tendo Anhanguera com a maior taxa, que alcança 64,0%, acompanhada de perto por Três Ranchos, com 63,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, o percentual geral é baixo, de apenas 5,11%, embora Davinópolis se destaque com 25,0% de chance de precipitação e Campo Alegre de Goiás registre 20,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 33,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 33,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 34,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 33,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 34,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 34,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 32,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 34,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 33,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 33,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 34,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 33,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 33,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 34,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 33,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.