A região Sudeste terá, para sábado (3), um tempo marcado por grande chance de chuva. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 28.7°C, seguidas por Cristianópolis, com 28.6°C. As mínimas mais baixas serão de 18.8°C em Anhanguera e 20.0°C em Vianópolis.A umidade média regional será de 83.64%, com Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões destacando-se com até 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva na região atinge 57.95%, enquanto Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba registram uma probabilidade de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Catalão: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cumari: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goiandira: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Ipameri: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nova Aurora: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ouvidor: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Pires do Rio: máxima 27.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Silvânia: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Três Ranchos: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 26.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.