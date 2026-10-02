A região Sudeste terá um sábado (3) com predomínio de sol e pouca variação de nuvens, mantendo marcas térmicas confortáveis em toda a área. Os termômetros mais elevados do dia serão registrados em Pires do Rio, com máxima de 27,7°C, além de Palmelo e Anhanguera, ambas com 27,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ocorrem em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 18,7°C, e em Vianópolis, com 18,8°C.A umidade relativa do ar média na região se estabelece em 78,32%, alcançando seus patamares mais elevados de até 88,0% nos municípios de Campo Alegre de Goiás e Orizona. Quanto à possibilidade de chuva, a média regional fica em 24,32%, com as chances mais expressivas de precipitação estimadas em Orizona, com 55,0%, e em Campo Alegre de Goiás e Ipameri, ambas registrando 45,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Catalão: máxima 25,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 27,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 26,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Cumari: máxima 26,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 26,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 26,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 26,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 26,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 27,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Ouvidor: máxima 26,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 27,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 25,0%Pires do Rio: máxima 27,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 20,0%Silvânia: máxima 27,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Três Ranchos: máxima 26,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 27,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 30,0%Vianópolis: máxima 26,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.