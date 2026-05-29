A região Sudeste terá tempo com temperaturas amenas no sábado (30). As cidades mais quentes serão Anhanguera, com máxima de 28.4°C, Corumbaíba com 28.2°C, e Nova Aurora com 27.8°C. Já as cidades com as mínimas mais baixas serão Davinópolis, marcando 14.9°C, e Silvânia com 15.1°C.A umidade média na região será de 74.82%, com Davinópolis, Orizona e Pires do Rio registrando os maiores índices, chegando a 87.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 7.61%, mas cidades como Ouvidor, Santa Cruz de Goiás e Anhanguera podem ter até 20.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 26.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 28.2°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 25.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 26.0°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 27.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 27.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 27.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 25.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.4°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 26.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 26.6°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Silvânia: máxima 25.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 26.9°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 26.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 25.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.