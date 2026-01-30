A região Sudeste para sábado (31) terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva. As cidades mais quentes previstas são Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 27.8°C, seguidas por Pires do Rio, que atinge 27.4°C. Já as cidades mais frias serão Anhanguera, com mínima de 17.7°C, e Cumari, com 19.0°C.A umidade média na região será de 85.93%, com cidades como Catalão, Corumbaíba e Cumari apresentando os maiores índices, chegando a 93%. A probabilidade média de chuva está em 52.73%, mas algumas cidades têm maior chance de precipitação, como Catalão, Corumbaíba e Cumari, todas com 75% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 26.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Cumari: máxima 25.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiandira: máxima 26.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Aurora: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 26.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Pires do Rio: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Silvânia: máxima 26.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Três Ranchos: máxima 25.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.