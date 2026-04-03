A região Sudeste terá grande chance de chuva amanhã, sábado (4). As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com máxima de 29.2°C, seguidas por Cumari, que atinge 28.8°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Gameleira de Goiás, com 18.0°C, e Leopoldo de Bulhões, com 18.1°C.\nA umidade média na região ficará em 79.61%, com cidades como Campo Alegre de Goiás, Ipameri e Palmelo atingindo os maiores índices de umidade noturna, em 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.91%, porém há altas chances em locais como Cumari, com 95.0%, Ouvidor, com 85.0%, e Corumbaíba, com 80.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%