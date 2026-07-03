A região Sudeste terá tempo firme e estável neste sábado (4). As temperaturas serão amenas a moderadas, com a cidade mais quente sendo Anhanguera, registrando 29.0°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Corumbaíba, com 28.7°C, e Nova Aurora, com 28.5°C. As menores temperaturas serão observadas em Palmelo e Santa Cruz de Goiás, ambas com 13.1°C.A umidade do tempo na região ficará em média 62.77%, com Três Ranchos apresentando o maior índice de 79.0%. As probabilidades de chuva são baixas, com a média regional em 1.25%. Ipameri e Nova Aurora registram as maiores probabilidades de chuva, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 28.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.1°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 27.4°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 28.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 28.1°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.5°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.6°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 27.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.3°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.1°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.3°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.1°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 27.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.1°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.