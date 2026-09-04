A região Sudeste deve registrar termômetros oscilando entre a mínima média de 20,05°C e a máxima de 32,68°C neste sábado (5), sob um cenário de instabilidade atmosférica e potencial para precipitações em pontos específicos. Entre as localidades que devem registrar maior calor, destacam-se Pires do Rio, com máxima de 33,5°C, Palmelo, com 33,4°C, e Santa Cruz de Goiás, que atinge 33,3°C. Já os menores registros térmicos do dia estão previstos para Leopoldo de Bulhões, com mínima de 19,2°C, e Vianópolis, onde os termômetros caem para 19,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média estimada para a região é de 61,11%, com o maior índice esperado em Corumbaíba, que pode alcançar até 78,0% no período noturno, seguida por Cumari e Goiandira, ambas com 76,0%. A probabilidade média de chuva para o território é de 29,09%, mas a possibilidade de água se acentua expressivamente em municípios como Davinópolis, Ouvidor e Três Ranchos, onde as chances de precipitação chegam a 65,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 60,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 55,0%Catalão: máxima 32,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 55,0%Corumbaíba: máxima 33,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Cristianópolis: máxima 32,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Cumari: máxima 32,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Davinópolis: máxima 32,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 65,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Goiandira: máxima 32,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Ipameri: máxima 33,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Nova Aurora: máxima 33,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 55,0%Orizona: máxima 33,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Ouvidor: máxima 32,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 65,0%Palmelo: máxima 33,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%Pires do Rio: máxima 33,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 45,0%Silvânia: máxima 32,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 40,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Três Ranchos: máxima 32,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 65,0%Urutaí: máxima 33,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 35,0%Vianópolis: máxima 32,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.