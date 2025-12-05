A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para o tempo de sábado (6). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 26.7°C, seguidas por Corumbaíba com 26.5°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Anhanguera, com 17.4°C, e Cumari, com 18.7°C.A umidade média na região será de 84.84%. Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões apresentam as maiores umidades, com 93.0%, e Silvânia com 92.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 35.11%, com Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Orizona registrando as maiores chances, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 23.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Corumbaíba: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 24.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Davinópolis: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Ipameri: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Orizona: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 25.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Palmelo: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 24.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 24.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Urutaí: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Vianópolis: máxima 24.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.