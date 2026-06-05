A região Sudeste terá um tempo com baixa probabilidade de chuva para sábado (6). As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Anhanguera, ambas com máxima de 25.6°C, e Nova Aurora, com 25.4°C. Já as cidades mais frias serão Davinópolis, com mínima de 10.4°C, e Nova Aurora, com 10.5°C.A umidade média na região será de 64.0%, com a cidade de Anhanguera apresentando o maior índice de 81.0%. A probabilidade média de chuva é de 5.0%, com as cidades de Catalão, Goiandira e Orizona registrando as maiores probabilidades de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.6°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 24.1°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 25.6°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 24.4°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 24.8°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 23.7°C, mínima 10.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 24.8°C, mínima 11.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 24.9°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 23.7°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 25.4°C, mínima 10.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 10.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 24.7°C, mínima 10.5°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 10.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 23.9°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 25.3°C, mínima 11.2°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 25.4°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 11.1°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 24.6°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 24.4°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 25.3°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 24.4°C, mínima 11.4°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.