A região Sudeste para sábado (7) apresenta grande chance de chuva, com o tempo instável marcando o dia. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Cristianópolis com 29.9°C, São Miguel do Passa Quatro com 29.9°C e Corumbaíba com 29.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 17.9°C, e Cumari, com 19.2°C.A umidade do tempo na região registra uma média de 85.52%, com os maiores índices observados em Ipameri (95.0%), Catalão (94.0%) e Cristianópolis (94.0%). A probabilidade de chuva é alta, com média de 60.23% para a região. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 75.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Corumbaíba: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Cristianópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cumari: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 28.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ipameri: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Orizona: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Ouvidor: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palmelo: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Pires do Rio: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Três Ranchos: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Urutaí: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Vianópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.