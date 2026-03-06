A região Sudeste terá grande chance de chuva amanhã, sábado (7), como principal característica do tempo. As cidades mais quentes previstas são Santa Cruz de Goiás com máxima de 26.4°C, Corumbaíba com 26.3°C e Goiandira também com 26.3°C. Já as mais frias serão Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com mínima de 18.8°C.A umidade média na região será de 87.32%, com os maiores índices registrados em Davinópolis (96.0%), Campo Alegre de Goiás (95.0%) e São Miguel do Passa Quatro (95.0%). A probabilidade média de chuva está em 53.07%, mas cidades como Davinópolis e Ouvidor se destacam com 95.0% de probabilidade, seguidas por Catalão com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Catalão: máxima 25.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Corumbaíba: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Cristianópolis: máxima 25.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Davinópolis: máxima 25.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Ipameri: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 80.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Orizona: máxima 25.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Palmelo: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 25.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 25.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Urutaí: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Vianópolis: máxima 25.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.