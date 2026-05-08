A região Sudeste terá um tempo predominantemente de temperaturas amenas para o sábado (9). As maiores temperaturas serão registradas em Anhanguera, com 31.4°C, Nova Aurora, com 31.3°C, e Corumbaíba, com 31.2°C. Já as menores temperaturas ocorrerão em Campo Alegre de Goiás, atingindo 17.4°C, e Davinópolis, com 17.5°C.A umidade média na região será de 61.09%, com destaque para Anhanguera (77.0%), Três Ranchos (76.0%) e Davinópolis (75.0%) nos períodos de maior umidade. A probabilidade de chuva para a região é baixa, com média de 9.89%. As cidades com maior probabilidade de chuva, todas com 10.0%, são Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 30.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 29.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 30.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 31.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 31.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 29.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.