A região Sudeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (1). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com 33.5°C, seguidas por Palmelo, com 32.8°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 19.5°C, e Gameleira de Goiás, com 20.5°C.A umidade média na região será de 59.93%, com Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões apresentando os maiores índices de umidade, atingindo 84.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 36.14%, mas algumas cidades terão índices significativamente mais altos, com Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia registrando 75.0% de probabilidade, e Pires do Rio e Urutaí com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 32.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Corumbaíba: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 33.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Cumari: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Davinópolis: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Goiandira: máxima 32.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Ipameri: máxima 32.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Nova Aurora: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 32.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 32.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Palmelo: máxima 32.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Pires do Rio: máxima 32.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Silvânia: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Três Ranchos: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Urutaí: máxima 32.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Vianópolis: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.